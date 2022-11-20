Болезни, о которых предупреждает храп: видео

Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала о том, предвестником каких болезней является храп.
В первую очередь храп сигнализирует о том, что в организм не поступает достаточно кислорода из-за нарушения носового дыхания во время сна. И как раз с помощью храпа организм пытается его компенсировать.
Недостаток кислорода увеличивает риск развития сердечно-сосудистых патологий таких как инфаркт и инсульт.
Подробнее об остальных болезнях, о которых предупреждает храп, смотрите в видео.
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