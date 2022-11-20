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4 часа назад

Болезни, о которых предупреждает храп: видео

Стелла Шмель

Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала о том, предвестником каких болезней является храп.

В первую очередь храп сигнализирует о том, что в организм не поступает достаточно кислорода из-за нарушения носового дыхания во время сна. И как раз с помощью храпа организм пытается его компенсировать.

Недостаток кислорода увеличивает риск развития сердечно-сосудистых патологий таких как инфаркт и инсульт.

Ученые выяснили, какая еда связана с раком, болезнями сердца и ранней смертью

Подробнее об остальных болезнях, о которых предупреждает храп, смотрите в видео.

Ранее мы писали о трех причинах возникновения кома в горле.

Болезни и лекарства,Видео,
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