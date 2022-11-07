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2 часа назад

Три причины возникновения ощущения кома в горле: видео

Стелла Шмель

Комом в горле чаще всего называют ощущение инородного тела или давления в глотке, а также чувство неполного глотания.

Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала о трех основных причинах возникновения этого симптома. К ним она отнесла проблемы с желудочно-кишечным трактом, щитовидной железой и ЛОР-патологии.

В любом случае, после того как причина, которая вызывает это ощущение, будет установлена, необходимо обратиться к специалисту за соответствующим лечением.

Подробнее о причинах возникновения ощущения кома в горле смотрите в видео.

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