Комом в горле чаще всего называют ощущение инородного тела или давления в глотке, а также чувство неполного глотания.
Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала о трех основных причинах возникновения этого симптома. К ним она отнесла проблемы с желудочно-кишечным трактом, щитовидной железой и ЛОР-патологии.
В любом случае, после того как причина, которая вызывает это ощущение, будет установлена, необходимо обратиться к специалисту за соответствующим лечением.
Подробнее о причинах возникновения ощущения кома в горле смотрите в видео.
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