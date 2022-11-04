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2 часа назад

Гимнастика при остеохондрозе шейного отдела: видео

Стелла Шмель

Врач спортивной медицины и реабилитации Владимир Демченко показал комплекс упражнений для шейного отдела позвоночника, помогающий при остеохондрозе.

Упражнения направлены на расслабление мышц шеи, поэтому этот комплекс поможет убрать боли, которые часто являются одним из симптомов остеохондроза. Также занятия способствуют улучшению кровотока и питанию головного мозга.

Подробнее о гимнастике при остеохонрозе шейного отдела смотрите в видео.

Правда ли, что позвоночник начинает стареть после 25 лет

Ранее стало известно, какие упражнения можно выполнять при межпозвоночной грыже в пояснице.

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