Врач спортивной медицины и реабилитации Владимир Демченко показал комплекс упражнений для шейного отдела позвоночника, помогающий при остеохондрозе.

Упражнения направлены на расслабление мышц шеи, поэтому этот комплекс поможет убрать боли, которые часто являются одним из симптомов остеохондроза. Также занятия способствуют улучшению кровотока и питанию головного мозга.

Подробнее о гимнастике при остеохонрозе шейного отдела смотрите в видео.