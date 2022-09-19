Упражнения при межпозвоночной грыже в пояснице: видео

Грыжа межпозвоночного диска приносит много дискомфорта и сильно усложняет выполнение даже простых действий. К признакам грыжи, помимо скованности движения и болей, относят неврологические проблемы, такие как: снижение чувствительности конечностей, слабость в мышцах и головные боли.

Врач-реабилитолог Кирилл Осипов показал комплекс упражнений, который можно выполнять при подтвержденном диагнозе после контрольного МРТ. Этот комплекс поможет укрепить поясничный отдел позвоночника.

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