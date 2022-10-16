Правда ли, что позвоночник начинает стареть после 25 лет

Считается, что после 25 лет наши позвонки и межпозвоночные диски лишаются сосудов, перестают получать питание и начинают стареть. "Рамблер" выяснил, так ли это и можно ли замедлить этот процесс.
В возрасте 25 лет мы перестаем расти и организм решает, что питать позвоночник больше не надо. С этого момента он начинает стареть и становиться слабым – малейшая нагрузка может спровоцировать проблему. Большинство людей к 30 годам имеют в анамнезе грыжу, так как грыжа – это результат нагрузок на слабый позвоночник, который лишен питания.
Сосуды – не единственное, за счет чего позвоночник получает питание. Оно обеспечено, когда мышцы активно работают и позвоночник находится в движении, человек использует специальные средства и аппараты для расслабления мышц позвоночника и лимфодренаж.
Ускорить износ позвоночника может тяжелый труд или высокая спортивная активность. В первую очередь, это подъем тяжестей, особенно когда это делают непрофессионалы, когда человек поднимает тяжесть не за счет мышц, а за счет поясничного отдела позвоночника.
Поэтому для здоровья спины необходимо заниматься умеренными физическими нагрузками: растяжкой, скандинавской ходьбой и плаванием, следить за осанкой и правильно питаться, избегать подъема тяжестей.