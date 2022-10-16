Правда ли, что позвоночник начинает стареть после 25 лет

Считается, что после 25 лет наши позвонки и межпозвоночные диски лишаются сосудов, перестают получать питание и начинают стареть. "Рамблер" выяснил, так ли это и можно ли замедлить этот процесс.

Фото: unsplash unsplash

В возрасте 25 лет мы перестаем расти и организм решает, что питать позвоночник больше не надо. С этого момента он начинает стареть и становиться слабым – малейшая нагрузка может спровоцировать проблему. Большинство людей к 30 годам имеют в анамнезе грыжу, так как грыжа – это результат нагрузок на слабый позвоночник, который лишен питания.

Видео дня

Сосуды – не единственное, за счет чего позвоночник получает питание. Оно обеспечено, когда мышцы активно работают и позвоночник находится в движении, человек использует специальные средства и аппараты для расслабления мышц позвоночника и лимфодренаж.

Ускорить износ позвоночника может тяжелый труд или высокая спортивная активность. В первую очередь, это подъем тяжестей, особенно когда это делают непрофессионалы, когда человек поднимает тяжесть не за счет мышц, а за счет поясничного отдела позвоночника.

"Если вы занимаетесь спортом, необходимо проходить диагностику, а также следить за техникой упражнений. Если вы поднимаете тяжести, учитесь перекладывать основную нагрузку на мышце. Сложно сказать, в каком возрасте возникают изменения в позвоночнике. Считается, что разрушение тех или иных структур происходит в течение всей жизни. И даже в 20 лет могут быть изменения хрящей и суставных поверхностей, если пациент с раннего детства занимается профессиональным спортом. Например, фигурным катанием".

Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO