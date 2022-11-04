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1 час назад

Аппликатор Кузнецова: видеоинструкция по применению

Стелла Шмель

Игольчатый аппликатор Кузнецова оказывает рефлексотерапевтическое действие на организм человека. Точечный массаж разных частей тела помогает укрепить иммунитет, снять напряжение в мышцах, повысить тонус кожи.

Врач-реабилитолог Владимир Демченко показал, как пользоваться аппликатором правильно, чтобы он оказывал стимулирующий эффект. Применение этого средства также оказывает положительное влияние при различных патологиях внутренних органов и плоскостопии.

Подробнее о том, как пользоваться аппликатором Кузнецова, смотрите в видео.

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Болезни и лекарства,Видео,Владимир Демченко,
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