Аппликатор Кузнецова: видеоинструкция по применению

Игольчатый аппликатор Кузнецова оказывает рефлексотерапевтическое действие на организм человека. Точечный массаж разных частей тела помогает укрепить иммунитет, снять напряжение в мышцах, повысить тонус кожи.
Врач-реабилитолог Владимир Демченко показал, как пользоваться аппликатором правильно, чтобы он оказывал стимулирующий эффект. Применение этого средства также оказывает положительное влияние при различных патологиях внутренних органов и плоскостопии.
Подробнее о том, как пользоваться аппликатором Кузнецова, смотрите в видео.
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