Аппликатор Кузнецова: видеоинструкция по применению

Игольчатый аппликатор Кузнецова оказывает рефлексотерапевтическое действие на организм человека. Точечный массаж разных частей тела помогает укрепить иммунитет, снять напряжение в мышцах, повысить тонус кожи.

Врач-реабилитолог Владимир Демченко показал, как пользоваться аппликатором правильно, чтобы он оказывал стимулирующий эффект. Применение этого средства также оказывает положительное влияние при различных патологиях внутренних органов и плоскостопии.

Подробнее о том, как пользоваться аппликатором Кузнецова, смотрите в видео.