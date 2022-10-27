Эффективно ли закаливание и как к этому приучить организм

Закаливание – один из методов физиотерапии. Под этим термином понимается воздействие на организм человека разными температурами воды, воздуха или атмосферного давления, что в свою очередь приводит к его плавной адаптации и устойчивости к неблагоприятным факторам. "Рамблер" узнал у эксперта, как именно влияет закаливание на человека и как правильно приучить организм к обливаниям холодной водой.
Использования контрастных температур — эффективный метод укрепления сосудов. Наш организм по-разному реагирует на тепло и на холод, но основными реакциями считаются сужение и расслабление (расширение) сосудов. Соответственно, контрастный душ укрепляет сосудистые стенки.
Мало того, что не будет никакой пользы, вы, напротив, можете лишь навредить своему организму. Учитывая, что ваш организм не был подготовлен и приучен к контрастному душу, резкий перепад температуры воды может вызвать переохлаждение и, как следствие, весьма негативный результат: снижение иммунного статуса, спазмирование сосудов.
Прежде чем начинать процедуры закаливания, проконсультируйтесь с вашим терапевтом и уточните, нет ли у вас противопоказаний.