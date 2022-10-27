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2 часа назад

Эффективно ли закаливание и как к этому приучить организм

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Закаливание – один из методов физиотерапии. Под этим термином понимается воздействие на организм человека разными температурами воды, воздуха или атмосферного давления, что в свою очередь приводит к его плавной адаптации и устойчивости к неблагоприятным факторам. "Рамблер" узнал у эксперта, как именно влияет закаливание на человека и как правильно приучить организм к обливаниям холодной водой.

Эффективно ли закаливание и как к этому приучить организм
Фото: UnsplashUnsplash

Использования контрастных температур — эффективный метод укрепления сосудов. Наш организм по-разному реагирует на тепло и на холод, но основными реакциями считаются сужение и расслабление (расширение) сосудов. Соответственно, контрастный душ укрепляет сосудистые стенки.

Организм в это время повышает эффективность нагрузки в случае стресса, впоследствие повышается устойчивость ко многим неблагоприятным факторам, зачастую угрожающим здоровью.

Основное, что необходимо знать, – при закаливании очень важно понижать температуру воды постепенно, раз за разом на небольшое количество градусов. С интервалом не менее двух-трех недель. Если с первого же раза облиться ледяной водой, ничего хорошего из этого не выйдет.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Мало того, что не будет никакой пользы, вы, напротив, можете лишь навредить своему организму. Учитывая, что ваш организм не был подготовлен и приучен к контрастному душу, резкий перепад температуры воды может вызвать переохлаждение и, как следствие, весьма негативный результат: снижение иммунного статуса, спазмирование сосудов.

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Прежде чем начинать процедуры закаливания, проконсультируйтесь с вашим терапевтом и уточните, нет ли у вас противопоказаний.

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