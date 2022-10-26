Почему боль в ногах – повод проверить уровень холестерина

Скопление “вредного” холестерина в организме – это “бомба замедленного действия”. Узнать фактическое состояние сердца и сосудов можно, сдав анализ крови, хотя многие пренебрежительно относятся к регулярной диагностике. На проблемы со здоровьем укажет и необычный симптом. О нем подробнее читайте в статье “Рамблера”.

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Как выглядит “плохой” холестерин? Это воскоподобное вещество. Оно будучи в избытке, перемещаясь вместе с кровотоком, откладывается на стенках сосудов и артерий. Холестерин приводит к сужению их просвета. А это, в свою очередь, отражается на кровотоке. Он становится менее интенсивным. У человека может возникнуть заболевание периферических артерий (или ЗПА).

Характерным признаком гиперхолестеринемии является циклическая боль, появляющаяся во время физических нагрузок и исчезающая, когда человек пребывает в покое.

“Боль может быть настолько сильной, что ограничивает способность человека заниматься любимыми видами деятельности, например, играть в гольф или бегать за внуками”, – отмечают врачи Кливлендской клиники.

Кроме боли при ЗПА у пациентов часто наблюдается изменение цвета стоп, температуры нижних конечностей (они холодные), а также появляются трофические язвы и другие незаживающие раны.

Если вы отметили такую боль у себя, то пора обратиться к врачу, считают специалисты британской Национальной службы здравоохранения (NHS). Грамотный доктор в первую очередь назначит лабораторную диагностику.

Гиперхолестеринемия лечится комплексно: пациенту могут прописать диету и препараты-статины.