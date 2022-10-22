Холестирин – это липид крови, являющийся компонентом клеточных мембран и участвующим в синтезе стероидных и половых гормонов, а также образовании желчных кислот, переваривающих жиры. «Рамблер» расскажет, откуда берется плохой и хороший холестерин.

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Холестерин – это гидрофобная молекула, которая не растворяется в крови, поэтому «путешествует» по сосудам в сопровождении определенных белков, образуя молекулу липопротеида (жиробелка).

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Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) сопровождают холестерин от печени к внутренним органам, за что в просторечии он назван «плохим», а липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) переносят холестерин из органов в печень на переработку – «хороший» холестерин.

Новиков Егор Михайлович Врач-кардиолог

Уровень холестерина крови зависит от трех факторов: поступление холестерина с пищей, образование холестерина в печени и всасывание холестерина желчных кислот.

Всасывание холестерина в эпителии тонкого кишечника обеспечивается особым транспортным белком, блокируя которого медикаментом можно снизить уровень холестерина (эзетимиб – блокатор всасывания холестерина в кишечнике).

В клетках печени синтезируются липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), богатые триглицеридами. Попав в кровоток, ЛПОНП теряют часть триглицеридов и превращаются в более мелкие и плотные липидные частицы – липопротеиды промежуточной плотности (ЛППП), часть из которых в свою очередь подвергается трансформации, превращаясь в липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), содержащие до 40% эфиров ХС. Из кровотока ЛПНП выводятся преимущественно печенью. Для блокировки образования излишек холестерина в печени принимают статины (аторвастатин, розувастатин).

Новиков Егор Михайлович Врач-кардиолог

Вместе с пищей поступает от 10 до 30% всех холестеринов. При этом следует помнить, что холестерин – это животный жир, и его особенно много содержится в жирных сортах мяса (свинина, гусь, утка, говядина), желтках яиц, полуфабрикатах (колбасы, пельмени, копчености, паштет), в майонезах, сметане и соусах. Отрицательно на обмене холестерина сказывается употребление маргарина (трансжиры, пальмовое масло) и кондитерских изделий.

Много «хорошего» холестерина ЛПВП содержится в морской рыбе (лосось, скумбрия, сельдь, тунец, палтус). Способствует его образованию в организме употребление масел (оливковое, подсолнечное, кукурузное), употребление фруктов и овощей, цельнозернового хлеба, бурого риса.

К диете, рекомендованной для нормализации уровней холестерина, относят средиземноморскую, а также ее модификацию – DASH-диету. Несмотря на разнообразие жировых молекул в обычной жизни необходимо знать свой уровень только четырех фракций: общего холестерина, липопротеидов ЛПВП («хороший холестерин») и ЛПНП («плохой холестерин»), триглицеридов.

Новиков Егор Михайлович Врач-кардиолог

Вопреки распространенному мнению, большая часть холестерина (около 70%) вырабатывается в печени и лишь малая его часть (не более 30%) поступает в организм вместе с пищей.