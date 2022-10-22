Холестирин – это липид крови, являющийся компонентом клеточных мембран и участвующим в синтезе стероидных и половых гормонов, а также образовании желчных кислот, переваривающих жиры. «Рамблер» расскажет, откуда берется плохой и хороший холестерин.
Холестерин – это гидрофобная молекула, которая не растворяется в крови, поэтому «путешествует» по сосудам в сопровождении определенных белков, образуя молекулу липопротеида (жиробелка).
Уровень холестерина крови зависит от трех факторов: поступление холестерина с пищей, образование холестерина в печени и всасывание холестерина желчных кислот.
Всасывание холестерина в эпителии тонкого кишечника обеспечивается особым транспортным белком, блокируя которого медикаментом можно снизить уровень холестерина (эзетимиб – блокатор всасывания холестерина в кишечнике).
Вместе с пищей поступает от 10 до 30% всех холестеринов. При этом следует помнить, что холестерин – это животный жир, и его особенно много содержится в жирных сортах мяса (свинина, гусь, утка, говядина), желтках яиц, полуфабрикатах (колбасы, пельмени, копчености, паштет), в майонезах, сметане и соусах. Отрицательно на обмене холестерина сказывается употребление маргарина (трансжиры, пальмовое масло) и кондитерских изделий.
Много «хорошего» холестерина ЛПВП содержится в морской рыбе (лосось, скумбрия, сельдь, тунец, палтус). Способствует его образованию в организме употребление масел (оливковое, подсолнечное, кукурузное), употребление фруктов и овощей, цельнозернового хлеба, бурого риса.
Вопреки распространенному мнению, большая часть холестерина (около 70%) вырабатывается в печени и лишь малая его часть (не более 30%) поступает в организм вместе с пищей.
Основная диета при нарушении обмена липидов – средиземноморская и/или DASH-диета.