Кардиолог раскрыл пять продуктов, способных снизить холестерин

Продукты , которые мы едим, играют важную роль в поддержании низкого уровня холестерина. Так, всего несколько незначительных улучшений в ваших привычках питания могут привести к значительному снижению уровня «плохого» холестерина, который способствует накоплению жира в артериях.

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Кардиолог Элизабет Клодас, автор десятка научных статей, назвала пять недорогих продуктов, которые я регулярно ем, чтобы снизить уровень холестерина и сохранить здоровье сердца:

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Овсянка и овсяные отруби

Овес содержит много клетчатки, в том числе растворимой клетчатки, которая снижает всасывание холестерина в пищеварительной системе. Клетчатка в целом также полезна для предотвращения скачков инсулина , которые могут повысить уровень плохого холестерина.

Недавнее исследование показало, что увеличение потребления клетчатки на 10 граммов в день может снизить риск сердечного приступа на 14% и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%.

Брокколи

Исследования продемонстрировали связь между потреблением овощей и снижением риска сердечных заболеваний.

Брокколи, в частности, богата растворимой клетчаткой, которая творит чудеса с высоким уровнем холестерина. Среди других овощей, снижающих уровень холестерина, называют шпинат, брюссельскую капусту и листовую капусту.

Было доказано, что регулярное употребление овощей помогает снизить уровень холестерина.

Миндаль

Исследование 2018 года показало, что миндаль может снизить уровень "плохого" холестерина при сохранении или даже повышении уровня "хорошего" холестерина, который помогает выводить другие формы холестерина из кровотока.

Если вы не любите миндаль, специалисты предлагают другие эффективные орехи: фундук, орехи макадамия, грецкие орехи и фисташки.

Семена чиа

Семена чиа содержат большое количество незаменимых жирных кислот омега-3. Увеличение потребления этих полезных жиров даже на один грамм в день связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 16%.

Хотя жирные кислоты омега-3 относительно мало влияют на уровень "плохого" холестерина, они могут помочь повысить уровень "хорошего" холестерина и снизить уровень триглицеридов — типа жира, содержащегося в крови.

Арбуз

Кардиолог рекомендует, заменить сахарные закуски сладким арбузом, если хотите снизить уровень холестерина. Арбуз содержит ликопин, который обладает гиполипидемическими свойствами.