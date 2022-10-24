Чем опасны судороги

Вероятно, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с судорогами. Их появление может доставить немало неприятностей, а иногда становится опасно. Почему возникают судороги, можно ли избежать их появления и чем они опасны, «Рамблер» узнал у специалиста, врача общей практики, Дениса Прокофьева.

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Судороги — это непроизвольное сокращение мышц, которое носит кратковременный характер, объясняет эксперт.

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Наиболее подвержены судорогам крупные мышцы: бедренные, икроножные, иногда — мышцы кистей и стоп.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Выяснить причину возникновения судорог может лишь специалист, порекомендовав пациенту пройти ряд обследований: анализы мочи и крови, исследование щитовидной железы и почек, электромиографию.

Есть две основные причины возникновения судорог: дефицит микроэлементов и заболевания нервной системы, когда нарушается проводимость нервных импульсов. Среди редких причин можно выделить анемию, генетическую предрасположенность, злоупотребление алкоголем и чрезмерный прием различных лекарственных препаратов.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Также специалист в числе прочих причин возникновения судорог называет нарушение кровоснабжения мышцы, нарушение водно-солевого обмена или дефицита микроэлементов, резкое обезвоживание, чрезмерную физнагрузка или перенапряжение мышц, интоксикацию, переохлаждение или перегрев организма.

При возникновении судороги облегчить боль поможет теплый душ, а также можно попробовать наложить на место спазма мышцы компресс. Также проблемное место можно растереть, помассировать или осторожно потянуть мышцу.

Иногда судорога может быть признаком возможных проблем со здоровьем. Это может произойти в том случае, если спазмы затрагивают мышцы, обеспечивающие работу внутренних органов, например, сердца или бронхов. Такие судороги чреваты проблемами с дыханием и даже может возникнуть опасность остановки сердца.