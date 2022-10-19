Когда головная боль может плохо закончиться

Сильные головные боли могут быть предвестниками самых разных заболеваний, включая опухоли, инсульты и отравление угарным газом. Также существует вероятность того, что сильная головная боль — в частности, что-то новое и необычное — может быть признаком редкой, потенциально опасной для жизни утечки крови вокруг мозга человека. Это называется субарахноидальным кровоизлиянием — кровь просачивается в пространство вокруг мозга, как правило, из лопнувшего кровеносного сосуда. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Время имеет решающее значение в этой ситуации, потому что, если не диагностировать кровоизлияние, это может привести к судорогам, потере сознания или даже к худшим последствиям.

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По словам доктора Джереми Фауста, большинство из диагностированных им подобных кровоизлияний были легкими и не требовали нейрохирургического вмешательства.

"Некоторые из них были серьезными. Если бы мы не диагностировали и не лечили их, у пациентов могли бы развиться гораздо более тяжелые эпизоды, которые могли бы привести к необратимому неврологическому повреждению или смерти".

Специалист объяснил, что есть способ понять, что это не просто головная боль, а кровоизлияние. По его словам, врачи должны задавать открытые вопросы, чтобы диагностировать опасную головную боль.

Для пациента важно описать, как появилась головная боль, своими словами, потому что эта информация может дать более точное представление о том, как долго развивалась головная боль, и как она на самом деле ощущается. Эти более подробные ответы также предоставляют врачам массу важной диагностической информации.

Поэтому, по мнению Фауста, врачи должны задавать пациентам важный вопрос: «Как вы себя чувствовали в тот момент, когда вы впервые заметили головную боль?».

Когда дело доходит до субарахноидальных кровоизлияний, пациенты описывают свое состояние так:

«Я думал, что меня ударили по затылку бейсбольной битой. Но там никого не было»;

«Я ходила по магазинам, и мне вдруг будто на голову упала полка. Вообще не поняла, что это за ощущение»;

«Ни с того ни с сего я почувствовал, будто кто-то ударил меня по черепу кирпичом»;

«Мне казалось, что кто-то дергает меня за волосы изо всех сил».

Если пациент отвечает на вопрос подобным образом, то без компьютерной томографии не обойтись.

Поэтому, если вам кажется, что вы испытали на себе подобное чувство и боль, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.

Когда еще звонить врачу

Специалисты описывают опасные признаки головной боли. В этих случаях, возможно, стоит посетить специалиста:

- Это первая сильная головная боль в вашей жизни, и она мешает вашей повседневной деятельности;

- У вас появляется головная боль сразу после таких занятий, как тяжелая атлетика, аэробика, бег трусцой или секс;

- Ваша головная боль возникает внезапно и носит взрывной характер;

- Ваша головная боль кажется вам «самой сильной», даже если вы регулярно испытываете головные боли;

- У вас также невнятная речь, изменение зрения, проблемы с движением рук или ног, потеря равновесия, спутанность сознания или потеря памяти с головной болью;

- Головная боль усиливается в течение 24 часов;

- Наблюдается лихорадка, ригидность затылочных мышц, тошнота и рвота с головной болью;

- Головная боль возникает при травме головы;

- У вас сильная головная боль и только в одном глазу с покраснением этого глаза;

- У вас только что начались головные боли, особенно если вы старше 50 лет;

- У вас есть головные боли, а также проблемы со зрением и боль при жевании или потеря веса;

- У вас в анамнезе рак, и у вас появилась новая головная боль;

-Ваша иммунная система ослаблена болезнью (например, ВИЧ-инфекцией) или лекарствами (например, химиотерапевтическими препаратами и стероидами).

- Головные боли пробуждают вас ото сна, или ваши головные боли мешают вам заснуть;

- Головная боль длится более нескольких дней;