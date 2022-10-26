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2 часа назад

Почему болит в левом подреберье: видео

Мира Маркина

Боль в левой подреберье может быть симптомом развития опасных заболеваний. Она может быть острой или хронической, появляться после приема пищи, стресса или же физической активности. Многие пациенты считают, что, если болит в левом подреберье, - это обязательно признак панкреатита. Однако это не совсем так.

Как рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте, болеть может не только поджелудочная железа. Дискомфорт в левом подреберье может указывать на язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. При этом часто боль отдает в спину.

За что отвечает поджелудочная железа

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, о каких заболеваниях сигнализирует боль в левом подреберье.

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Болезни и лекарства,Видео,
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