Почему болит в левом подреберье: видео

Боль в левой подреберье может быть симптомом развития опасных заболеваний. Она может быть острой или хронической, появляться после приема пищи, стресса или же физической активности. Многие пациенты считают, что, если болит в левом подреберье, - это обязательно признак панкреатита. Однако это не совсем так.

Как рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте, болеть может не только поджелудочная железа. Дискомфорт в левом подреберье может указывать на язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. При этом часто боль отдает в спину.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, о каких заболеваниях сигнализирует боль в левом подреберье.