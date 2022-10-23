За что отвечает поджелудочная железа

Поджелудочная железа играет большую роль в пищеварении. Орган, размером с ладонь, расположен в брюшной полости, сразу за желудком. Во время пищеварения поджелудочная железа вырабатывает панкреатический сок, который называется «ферменты». Эти вещества расщепляют сахара, жиры и крахмал, а также вырабатывают гормоны, регулирующие уровень сахара в крови и аппетит.



Слюняева Наталья Валерьевна Врач-гастроэнтеролог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)