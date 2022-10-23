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1 час назад

За что отвечает поджелудочная железа

Даша Краснова
Слюняева Наталья Валерьевнаэксперт

Обычно, когда мы говорим о здоровье, люди озабочены работой сердца или печени, хотя наше тело состоит из множества важных для полноценного функционирования частей.

За что отвечает поджелудочная железа
Фото: unsplashunsplash

Например, поджелудочная железа — это крупнейшая железа, которая располагается в брюшной полости позади желудка и вырабатывает многие ферменты, помогающие переваривать пищу. "Рамблер" поговорил с врачом-гастроэнтерологом Натальев Слюняевой и выяснил, за что конкретно отвечает поджелудочная.

Поджелудочная железа играет большую роль в пищеварении. Орган, размером с ладонь, расположен в брюшной полости, сразу за желудком. Во время пищеварения поджелудочная железа вырабатывает панкреатический сок, который называется «ферменты». Эти вещества расщепляют сахара, жиры и крахмал, а также вырабатывают гормоны, регулирующие уровень сахара в крови и аппетит.
Слюняева Наталья Валерьевна
Слюняева Наталья ВалерьевнаВрач-гастроэнтеролог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Наиболее распространенные ферменты включают:

  • Липазу, расщепляющую жиры в рационе. В случае нехватки этого вещества организм будет испытывать трудности с усвоением важных жирорастворимых витаминов (A, D, E, K).
  • Протеазу, расщепляющую белки в рационе. Данный фермент защищает ЖКТ от микробов, которые могут попасть в кишечник с кусочками пищи.
  • Амилазу, расщепляющую крахмал до сахара, который организм использует для получения энергии.

В отличие от ферментов, которые образуются в пищеварительной системе, гормоны попадают в кровь и передают сообщения другим частям пищеварительной системы.

К гормонам поджелудочной железы относятся:

  • Инсулин: вырабатывается в бета-клетках поджелудочной железы, которые составляют около 75% всех гормональных клеток этого органа. Без достаточного количества инсулина уровень сахара в крови повышается, и у человека развивается диабет.
  • Глюкагон: такие альфа-клетки составляют около 20% клеток поджелудочной железы, вырабатывающих гормоны. Если уровень сахара в крови становится слишком низким, глюкагон помогает его повысить, посылая в печень сигнал о необходимости «высвобождения» накопленного сахара.
  • Гастрин вырабатывается главным образом в G-клетках желудка, но некоторое его количество образовывается и в поджелудочной железе. Он стимулирует желудок к выработке желудочной кислоты. Амилин вырабатывается в бета-клетках и помогает контролировать аппетит и опорожнение желудка.
Поджелудочная железа помогает организму переваривать пищу и превращать вырабатываемый сахар в энергию. Если вы заметили симптомы отклонений в функционировании поджелудочной железой, такие как потеря аппетита, боль в животе, мягкий стул или потеря веса, рекомендуется обратиться за квалифицированной помощью к гастроэнтерологу.
Слюняева Наталья Валерьевна
Слюняева Наталья ВалерьевнаВрач-гастроэнтеролог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)
Наука,МИД России,
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