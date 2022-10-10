В эфире программы "Жить здорово!" кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман вместе с врачом-терапевтом Еленой Малышевой перечислил главные ошибки, которые совершают те, кто принимает препараты от гипертонии.

По словам Малышевой, главными среди лекарств для снижения давления, самые популярные те, которые заканчиваются на «-прил». Например, каптоприл, лизиноприл, эналаприл и другие. Такие препараты, по ее словам, являются наиболее "рабочими" при гипертонии. Однако иногда они не могут выполнять все обозначенные функции из-за некоторых факторов.

Кардиолог-реаниматолог Гандельман объяснил, что лекарства могут быть неэффективными из-за их нерегулярного приема. Так, эту группу препаратов нужно принимать регулярно.

Еще одна причина, по которой лекарства теряют эффективность, заключается в том, что человек употребляет продукты с большим количеством соли.

«Когда вы употребляете много соли, организм не может вывести натрий, а, соответственно, [натрий] задерживается в организме, и стенка сосуда отекает, сосуд становится узким, и артериальное давление, естественно, поднимается», — объяснил Гандельман.

Гипертоникам посоветовали исключить из рациона соленую рыбу и сыр, а также соленые огурцы и помидоры.

Гандельман объяснил также, что сироп солодки и лакричные конфеты способны помешать действию лекарств от гипертонии. Другая причина неэффективности лекарств - алкоголь. Так, алкоголь вместе с такими лекарствами может слишком сильно снизить давление и привести даже к потере сознания.