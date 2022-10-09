Факторы, влияющие на то, сколько вы проживете

Ученые выяснили, что на продолжительность жизни влияет целый список неожиданных факторов. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Результаты исследования, проведенного учеными Duke Health, позволяют предсказать, сколько проживет человек после 70 лет — два, пять или 10 лет. Результаты исследования ученые представили в журнале EBioMedicine.

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Профессор Вирджиния Байерс Краус в Медицинской школе Университета Дьюка и ведущий автор исследования вместе с коллегами получила доступ к 1500 образцам крови из продолжительного исследования с 1980-х годов, в котором участвовали пожилые люди.

Образцы из банка были взяты в 1992 году, когда возраст участников было не менее 71 года. Интересно, что образцы были до широкого использования таких лекарств, как статины, которые могли исказить результаты. Кроме того, за участниками исследования наблюдали в течение нескольких лет, а ученым были доступны данные о состоянии их здоровья и привычках.

Используя все особенности предыдущего исследования, ученые смогли применить современные сложные аналитические инструменты. Под руководством Константина Алифериса и Сиси Ма из Университета Миннесоты исследователи смогли определить основной набор факторов, которые оказывают причинно-следственное влияние на продолжительность жизни.

Анализ показал, что ведущим фактором, связанным с долголетием по каждому из контрольных показателей исследования была физическая функция, которая определялась как способность ходить в магазин за продуктами или выполнять уборку по дому. Удивительно, но наличие рака или болезней сердца не было среди основных определяющих факторов.

Кроме того, ведущим фактором, связанным с долголетием, было наличие большого количества холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) — и не просто липидов ЛПВП, а больших объемов очень мелких частиц ЛПВП. .

«Мы предполагаем, что эти очень маленькие частицы ЛПВП имеют размер, который лучше всего подходит для очистки и выведения из кровотока эндотоксина, мощной молекулы, вызывающей воспаление, из кишечных микробов [VBKMP1] .

Маленькие частицы также могут лучше всего проникать в укромные уголки клеток, чтобы удалить плохой холестерин, поэтому их большее количество может обеспечить это защитное преимущество», — объяснила автор исследования.