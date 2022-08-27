Эффективность препаратов для лечения гипертонии не зависит от времени суток, в которое их принимает пациент. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Данди. Результаты соответствующего исследования были озвучены на Конгрессе Европейского Общества Кардиологов 2022.

В распоряжении исследователей оказались данные 21 тысячи пациентов возрастом в среднем около 65 лет. В проекте приняли участие мужчины и женщины (в соотношении 58% и 42% соответственно), в основном европейского происхождения. Все они столкнулись с проблемой высокого артериального давления. Половина из них принимала лекарства по утрам, а половина – в вечерние часы.

За частью участников наблюдали на протяжении пяти лет, за некоторыми пациентами – около девяти. Ученые выяснили, что частота госпитализаций из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний была приблизительно одинаковой в обеих группах.

Ранее считалось, что именно ночное артериальное давление позволяет прогнозировать клинический исход гипертонии. Поэтому чаще всего лекарства “от давления” рекомендуют пить на ночь. Исследование британцев опровергает этот принцип. Ученые Университета Данди считают, что пациентам с высоким артериальным давлением следует пить антигипертензивные препараты тогда, когда удобно, но не прерывать курс.

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