Раскрыты опасные препараты для поджелудочной железы

Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в беседе с News.ru назвал опасные для поджелудочной железы препараты.

"Для поджелудочной опасны антибиотик тетрациклин, некоторые жаропонижающие, антибиотики метронидазол, нифурунтаин, который используется для кишечных инфекций в основном, мочегонные, женские половые гормоны эстрогены, которые используются с противозачаточной целью",

По словам Вялова, многие женщины годами пользуются противозачаточными препаратами, не задумываясь об их влиянии на поджелудочную железу. Врач подчеркнул – из-за неаккуратного потребления некоторых медикаментов у человека может развиться панкреатит или рак поджелудочной железы.