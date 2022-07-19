Почему таблетки горькие

Иногда прием лекарств - целое испытание. Таблетки имеют горький или любой другой неприятный вкус. Почему производители препаратов не делают все лекарства сладкими? Рассказываем в материале "Рамблера".
Таблетки горькие из-за содержащихся в них активных ингредиентов. Неприятнее всего на вкус антибиотики из-за высокой концентрации действующего вещества. Также среди самых невкусных лекарств - препараты на травах, антигистаминные и противоотечные средства.
Сейчас производители научились делать лекарства вкуснее, добавляя в них маскирующие вкус и запах компоненты. Например, подсластители или ароматизаторы. Рыбий жир в капсулах перестал вызывать отвращение, как и сиропы от кашля или таблетки от боли в горле. А в аптеках можно найти витамины в форме мармелада. Все это упрощает потребителям прием лекарств.
Однако так не со всеми таблетками. Как говорят фармацевты, главная задача препаратов - лечить, а не ублажать вкусовые рецепторы. Кроме того, сделать таблетки вкусными - сложный и очень затратный процесс, приводящий к повышению цен на лекарство. Иногда, чтобы изменить вкус одного вещества, необходимо добавить еще десять. Кроме того, некоторые ингредиенты могут вызвать аллергию или ослабить эффект действующего вещества.
Также не все компоненты для вкуса безопасны. Например, подсластители могут провоцировать появление кариеса или повышать риск развития онкологических заболеваний.