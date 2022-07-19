Почему таблетки горькие

Иногда прием лекарств - целое испытание. Таблетки имеют горький или любой другой неприятный вкус. Почему производители препаратов не делают все лекарства сладкими? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Таблетки горькие из-за содержащихся в них активных ингредиентов. Неприятнее всего на вкус антибиотики из-за высокой концентрации действующего вещества. Также среди самых невкусных лекарств - препараты на травах, антигистаминные и противоотечные средства.

Сейчас производители научились делать лекарства вкуснее, добавляя в них маскирующие вкус и запах компоненты. Например, подсластители или ароматизаторы. Рыбий жир в капсулах перестал вызывать отвращение, как и сиропы от кашля или таблетки от боли в горле. А в аптеках можно найти витамины в форме мармелада. Все это упрощает потребителям прием лекарств.

Однако так не со всеми таблетками. Как говорят фармацевты, главная задача препаратов - лечить, а не ублажать вкусовые рецепторы. Кроме того, сделать таблетки вкусными - сложный и очень затратный процесс, приводящий к повышению цен на лекарство. Иногда, чтобы изменить вкус одного вещества, необходимо добавить еще десять. Кроме того, некоторые ингредиенты могут вызвать аллергию или ослабить эффект действующего вещества.