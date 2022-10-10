Иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой" предрек тяжелую эпидемию гриппа.

По словам эксперта, сезон 2022/2023 в России может оказаться тяжелейшим в постковидную эпоху. Об этом можно судить по опыту стран Южного полушария, где сезонная эпидемия уже завершилась.

Медик отметил, что из-за антиковидных мер заболеваемость гриппом в последние два года снизилась. Однако это не значит, что вирус исчез. Сейчас, когда по всему миру ограничения, установленные во время пандемии COVID-19, снимаются, грипп вновь дает о себе знать.

Болибок подчеркнул, что в Южном полушарии, где сезон гриппа начинается раньше и приходится на апрель-октябрь, эпидемия вируса проходит весьма тяжело. А в Австралии ее уже назвали худшей за последние пять лет.

Чтобы обезопасить себя иммунолог рекомендовал сделать прививку:

"С моей точки зрения, прививку от гриппа делать однозначно надо, особенно в этом году, поскольку антиковидных мер уже нет. Так что думаю, что к нам придет достаточно серьезная эпидемия гриппа, непривитые будут болеть тяжело".