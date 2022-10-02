Ошибки, которые вы совершаете, когда лечите грипп

Симптомы гриппа и ОРВИ во многом схожи: сухость, боль в горле, повышение температуры, кашель, чихание, заложенность носа, головная боль. "Рамблер" поговорил с врачом-терапевтом Федором Михневичем о том, какие ошибки люди чаще всего совершают при лечении.

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Симптомы, как правило, начинаются от одного до трех дней после контакта с инфекцией, то есть заражения.

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ОРВИ начинается достаточно постепенно, это основное отличие от гриппа. Начинает болеть горло, плавно переходит в заложенность носа, симптомы двигаются вверх и могут двигаться вниз, тогда ведущим симптомом будет кашель. У гриппа чаще всего довольно острое начало. Резкое повышение температуры от 38 градусов. При ОРВИ ознобов не бывает, при гриппе бывают практически всегда. При гриппе могут ощущаться боли в мышцах и суставах. Это еще один из «знаков».

Михневич Федор Вадимович Семейный врач, терапевт

По словам врача, при заболевании важно соблюдать постельный режим. Если больничный лист вам не нужен, тогда можно отлежаться дома несколько дней и понаблюдать за динамикой развития болезни. Сезонная простуда проходит сама по себе, однако подходы к лечению существуют разные.

Американский подход заключается в приеме большого количества жидкости: чай, куриный бульон и прочее. В случае ухудшения самочувствия можно посетить врача для назначения последующего лечения. Европейский и российский подход заключается в моментальном симптоматическом лечении, сюда также добавляется отдых, постельный и обильный питьевой режим. Михневич Федор Вадимович Семейный врач, терапевт

Однако, утверждает врач, в России обязательно применение иммуностимуляторов и иммуномодуляторов. Например, прием витамина С, хотя в Америке считается, что прием витамина С никак не влияет на тяжесть лечения и продолжительность заболевания ни гриппом, ни ОРВИ.

Также можно принимать цинк, особенно на начальных этапах заболевания. Дозировка цинка должна быть подобрана корректно, так как передозировка может вызвать тошноту.

Препараты от заложенности носа и порошки с парацетамолом на самом деле эффективны, так как снимают неприятные симптомы и способствуют снижению температуры. Я своим пациентам их советую.

Михневич Федор Вадимович Семейный врач, терапевт