Ошибки, которые вы совершаете, когда лечите грипп

Симптомы гриппа и ОРВИ во многом схожи: сухость, боль в горле, повышение температуры, кашель, чихание, заложенность носа, головная боль. "Рамблер" поговорил с врачом-терапевтом Федором Михневичем о том, какие ошибки люди чаще всего совершают при лечении.
Симптомы, как правило, начинаются от одного до трех дней после контакта с инфекцией, то есть заражения.
По словам врача, при заболевании важно соблюдать постельный режим. Если больничный лист вам не нужен, тогда можно отлежаться дома несколько дней и понаблюдать за динамикой развития болезни. Сезонная простуда проходит сама по себе, однако подходы к лечению существуют разные.
Однако, утверждает врач, в России обязательно применение иммуностимуляторов и иммуномодуляторов. Например, прием витамина С, хотя в Америке считается, что прием витамина С никак не влияет на тяжесть лечения и продолжительность заболевания ни гриппом, ни ОРВИ.
Также можно принимать цинк, особенно на начальных этапах заболевания. Дозировка цинка должна быть подобрана корректно, так как передозировка может вызвать тошноту.
Главная ошибка, которую совершают пациенты, медик считает прием антибиотиков при высокой температуре, так как сильный препараты должен назначать исключительно врач. А бесконтрольный прием таблеток может вызвать негативные последствия, когда организм больше не воспринимает лекарства.