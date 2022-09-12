Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ "НИЦЭМ имени Гамалеи", доктор медицинских наук Елена Бурцева заявила, что распространение гриппа стоит ожидать в конце ноября — начале декабря. Подробностями эксперт поделилась в беседе с URA.RU.
Медик отметила, что грипп имеет сезонность, которая обычно приходится на конец ноября, декабрь и первые месяцы следующего года.
Бурцева также добавила, что вакцинация будет эффективным методом профилактики:
"Мы знаем, что есть четыре, но по большей степени три вируса гриппа активны всегда, практически на протяжении всего эпидемического сезона. У нас нет какого-то одного вируса гриппа. Тем более если говорить по всем странам мира. Циркулируют три вируса гриппа — два A и один B. Боятся нечего, потому что все вакцины содержат три вируса, которые мы предполагаем, что они будут циркулировать в предстоящем сезоне".