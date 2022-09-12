"Мы знаем, что есть четыре, но по большей степени три вируса гриппа активны всегда, практически на протяжении всего эпидемического сезона. У нас нет какого-то одного вируса гриппа. Тем более если говорить по всем странам мира. Циркулируют три вируса гриппа — два A и один B. Боятся нечего, потому что все вакцины содержат три вируса, которые мы предполагаем, что они будут циркулировать в предстоящем сезоне".