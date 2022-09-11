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2 часа назад

Врач Радаева заявила, что тренировки способны снять постковидный синдром

Мира Маркина

Врач-иммунолог Ольга Радаева назвала способ, который поможет справиться с последствиями коронавирусной инфекции, ее слова передает "Комсомольская правда".

Иммунолог назвала способ справиться с последствиями COVID-19
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Доктор отметила, что последствия коронавирусной инфекции зачастую представляют собой сбои в работе имунной системы организма, а помочь восстановить нормальную работу этих функций могут тренировки. Физические упражнения нормализуют цитокины, белки, являющиеся модуляторами воспаления.

Для избавления от постковидного синдрома, по словам подойдут упражнения на выносливость и такие виды физической активности, как бег, ходьба, велоспорт.

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