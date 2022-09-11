Нарколог назвала признаки алкоголизма

Психиатр, нарколог Ольга Шевченко рассказала, какие признаки могут сигнализировать о наличии у человека алкогольной зависимости. Об этом сообщает RT.
По словам медика, чтобы оценить состояние пациента и назначить ему диагноз, необходимо обязательно посмотреть на анамнез. Но также врач может понять причину обращения еще до разговора с человеком по хабитусу - внешним признакам.
Так, первое, на что стоит обратить внимание, - это отекшее лицо, покраснение кожи, тремор и "развинченные" движения. Такие симптомы сигнализируют о наличии алкогольной зависимости "по крайней мере II стадии".
"Нас интересуют не только сами ответы, но и поведение пациента во время беседы. Для людей, имеющих проблемы с алкоголем, такой разговор эмоционально окрашен, и это заметно", — сказала нарколог.