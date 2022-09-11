Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
3 часа назад

Нарколог Шевченко назвала тремор и отеки признаками алкогольной зависимости

Анна Шутова

Психиатр, нарколог Ольга Шевченко рассказала, какие признаки могут сигнализировать о наличии у человека алкогольной зависимости. Об этом сообщает RT.

Нарколог назвала признаки алкоголизма
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, чтобы оценить состояние пациента и назначить ему диагноз, необходимо обязательно посмотреть на анамнез. Но также врач может понять причину обращения еще до разговора с человеком по хабитусу - внешним признакам.

Так, первое, на что стоит обратить внимание, - это отекшее лицо, покраснение кожи, тремор и "развинченные" движения. Такие симптомы сигнализируют о наличии алкогольной зависимости "по крайней мере II стадии".

"Нас интересуют не только сами ответы, но и поведение пациента во время беседы. Для людей, имеющих проблемы с алкоголем, такой разговор эмоционально окрашен, и это заметно", — сказала нарколог.

Ранее стало известно о связи герпеса с хроническими болезнями.

Новости,Ольга Шевченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители