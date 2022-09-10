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1 час назад

Стало известно о связи герпеса с хроническими болезнями

Катерина Саломе

Врач-терапевт Виктор Лишин заявил о способности герпеса влиять на снижение иммунитета и появление вирусных и бактериальных инфекций, которые могут перейти в хроническую форму. Слова эксперта приводит издание URA.RU.

Стало известно о связи герпеса с хроническими болезнями
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, герпес — это напрямую влияющий на иммунную систему вирус. Болезни, появляющиеся из-за ослабленного иммунитета, могут становиться хроническими. К ним относятся тонзиллит, фарингит, ларингит, хронические воспалительные заболевания дыхательных путей.

"Это уже причинно-следственные связи. Вариантов много. Главное, что из-за герпеса страдает иммунитет. А из этого уже идут остальные последствия",

— подчеркнул доктор, добавив, что некоторые сталкиваются с вирусом чаще остальных из-за неправильного сна, питания, а также стрессов.

Ранее мы писали о том, что врач раскрыла недуги, о которых говорят увеличенные лимфоузлы.

Болезни и лекарства,
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