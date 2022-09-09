Иммунолог Ирина Ярцева в беседе с "Вечерней Москвой"рассказала, на какие недуги указывают увеличенные лимфоузлы.

По словам медика, данный симптом может сигнализировать о совершенно разных болезнях. Так, увеличенные лимфоузлы в области шеи – признак заболеваний, развивающихся в горле, глотке или ушах. Среди них могут быть ОРЗ, вирусная инфекция или ангина.

При этом эксперт напомнила, что нужно обращать внимание и на другие сопутствующие симптомы – температуру, сыпь на теле, герпес и другие.

"Следует пройти исследование, сдать анализ крови. Так как при гепатите, ВИЧ-инфекции лимфоузлы тоже увеличиваются в объеме, увеличивается печень и возникают болевые ощущения",

– отметила медик.

Если лимфоузлы увеличились не только в районе шеи, но также в подмышечной, паховой и других областях, это может говорить об инфекционном мононуклеозе:

" Эта болезнь напоминает ОРВИ, но симптомы более выраженные — лихорадка, боль в горле, увеличение лимфатических узлов на шее и усталость".

Иммунолог также подчеркнула, что при тяжелых патологиях, опасных инфекционных заболеваниях, лимфоузлы во всех частях тела начинают расширяться:

"При лимфогранулематозе, являющемся злокачественным заболеванием лимфоидной ткани, практически по всему телу лимфоузлы увеличиваются в объеме".

В заключение Ярцева заявила, что при любом расширении лимфоузлов следует обратиться к врачу за консультацией.