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1 час назад

3 главных мифа о простуде: видео

Стелла Шмель

Осень традиционно считается сезоном обострения респираторных заболеваний. Простуда – вирусное заболевание, которое не поддается антибактериальной терапии, поэтому важно лечить ее правильно и консультироваться с врачом. Однако многие предпочитают самостоятельно разбираться с проблемой, усугубляя течение заболевания.

Врач Сергей Малоземов перечислил самые распространенные заблуждения о простуде и рассказал, как на самом деле возникают простудные заболевания.

Подробнее о том, как правильно лечить простуду, смотрите в видео.

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Одним из популярных растительных средств для профилактики простуды является имбирь. Врач рассказал, действительно ли корень имбиря спасает от болезней.

Болезни и лекарства,Видео,Сергей Малоземов,
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