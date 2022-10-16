3 главных мифа о простуде: видео

Осень традиционно считается сезоном обострения респираторных заболеваний. Простуда – вирусное заболевание, которое не поддается антибактериальной терапии, поэтому важно лечить ее правильно и консультироваться с врачом. Однако многие предпочитают самостоятельно разбираться с проблемой, усугубляя течение заболевания.

Врач Сергей Малоземов перечислил самые распространенные заблуждения о простуде и рассказал, как на самом деле возникают простудные заболевания.

Подробнее о том, как правильно лечить простуду, смотрите в видео.