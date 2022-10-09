Зачем на самом деле нужно носить шапку в холодное время года

"Шапку надень, а то простудишься", слышал каждый из нас в детстве от родителей. Но так ли необходимо на самом деле носить шапку в холодное время года или есть другие, более важные вещи, которые позволят не заболеть. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Конечно, если столбик термометра опустился ниже ноля, не пренебрегайте ношением любых удобных для вас головных уборов – от шапок до капюшонов и платков. Так вы защитите от обморожения уши, не спровоцируете отит и с меньшей вероятностью привлечете к себе воспаление тройничного или лицевого нерва.

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Человек в любом случае теряет тепло, подвергаясь воздействию низких температур, поэтому, чтобы не переохладиться, в холодную погоду старайтесь быть внимательными к здоровью и одеваться по погоде. А, вот, если вы намерены защитить себя при помощи шапки от простуд, стоит задуматься.

Начнем с того, что заболеть ОРВИ или, еще хуже, менингитом, можно в равной степени – как в шапке, так и без нее. Это никак не зависит от того, в тепле ли находится голова. Эти заболевания всегда провоцируют какие-то инфекционные агенты – бактерии или вирусы. Поэтому «поймать» вирус шапкой не получится.

Если вы действительно хотите избежать докучающих простуд, внимательнее отнеситесь не только к ношению головного убора, но и к профилактике ОРВИ. К препаратам, которые допускают длительный прием в течение всего сезона, относятся, например, Эхинациея, Другие адаптогены, Афлубин (согласно инструкции допустим прием до трех недель), Оциллокоцинум – его можно принимать в период распространения ОРВИ (с октября по апрель) в профилактической дозе 1 раз в неделю. Согласно научным данным это поможет снизить риск заболеть в 3 раза.

Вы также можете заручиться поддержкой витаминов и микроэлементов, выручающих иммунитет, – С, D, цинка и других. Но в этом случае для начала обязательно надо исследовать их уровень, особенно если речь идёт о жирорастворимом витамине Д, который может накапливаться. Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

По словам врача, на что действительно стоит обратить внимание в извечном вопросе носить шапку или нет, так это головные боли. Если вы подвержены им, в некоторых случаях шапка зимой может помочь вам избежать их приступов. В международной классификации головной боли даже есть понятие Cold-stimulus headache – головная боль от холодового стимула. Раньше она попросту называлась ICH (ice-cream headache – головная боль от мороженого).

Многим из нас она знакома не понаслышке – а в действительности с ней сталкивается около трети населения. Вспомните ощущения, когда откусили большой кусок мороженого или сделали большой глоток ледяной воды – эта моментальная, пронизывающая боль в области лба и висков. Ученые выяснили, что все дело в том, что резкий холод раздражает нервные волокна мягкого неба. Сосуды головы отвечают на это раздражение и перепады приводят к резкой боли.

Поэтому если вы входите в группу риска по возникновению головной боли, в холод все же надевайте шапку. То же самое специалисты рекомендуют делать в случае предрасположенности к мигрени. Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.