Как имбирь помогает от простуды: видео

Имбирь известен своими лечебными свойствами и часто используется для профилактики сезонных простудных заболеваний. Корень имбиря обладает согревающим, противовоспалительным и тонизирующим действием.

Врач Сергей Малоземов рассказал о полезных свойствах корня имбиря.

В корнях этого растения содержится очень большое количество витаминов. Однако при неправильном употреблении, корень имбиря может быть не только бесполезен, но и нанесет вред.

Подробнее о том, как правильно употреблять имбирь, и почему он помогает бороться с простудой, смотрите в видео.