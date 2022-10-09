Как имбирь помогает от простуды: видео

Имбирь известен своими лечебными свойствами и часто используется для профилактики сезонных простудных заболеваний. Корень имбиря обладает согревающим, противовоспалительным и тонизирующим действием.
Врач Сергей Малоземов рассказал о полезных свойствах корня имбиря.
В корнях этого растения содержится очень большое количество витаминов. Однако при неправильном употреблении, корень имбиря может быть не только бесполезен, но и нанесет вред.
Подробнее о том, как правильно употреблять имбирь, и почему он помогает бороться с простудой, смотрите в видео.
При первых признаках заболевания практически каждый человек в первую очередь берет в руки градусник. Но не все знают, как правильно его ставить, чтобы измерение температуры было корректным.