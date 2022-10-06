Как правильно мерить температуру ртутным градусником

Многие люди по-прежнему отдают предпочтение ртутным градусникам, считая, что их показатели вернее, чем у электронных. Однако даже если вы давно пользуетесь данным прибором, это еще не значит, что вы обращаетесь с ним правильно. Подробнее о том, как на самом деле нужно измерять температуру – в материале "Рамблера".
Прежде всего проследите за тем, чтобы температура в помещении была не ниже 18 и не выше 25 градусов по Цельсию. Затем хорошо встряхните термометр, чтобы ртутный столбик упал как следует.
После этого протрите кожу подмышкой, если она влажная. Это позволит предотвратить переохлаждение градусника из-за испарения пота.
Чтобы правильно разместить градусник подмышкой, поместите его кончик в самое глубокое место, а затем прижмите локоть – это необходимо для того, чтобы измерительный прибор не контактировал с воздухом. Важно: кончик градусника не должен упираться в одежду, постельное белье или торчать.
По мнению врачей, оптимально держать градусник от шести до 10 минут. В это время важно не менять положение тела и термометра.
Даже при соблюдении всех этих правил градусник может показывать ошибочную температуру. Как правило, это происходит, если человек только что вернулся с улицы, плотно поел или выпил горячий напиток или же плакал.