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59 минут назад

Как ставить ртутный градусник, чтобы верно измерить температуру

Мира Маркина

Многие люди по-прежнему отдают предпочтение ртутным градусникам, считая, что их показатели вернее, чем у электронных. Однако даже если вы давно пользуетесь данным прибором, это еще не значит, что вы обращаетесь с ним правильно. Подробнее о том, как на самом деле нужно измерять температуру – в материале "Рамблера".

Как правильно мерить температуру ртутным градусником
Фото: unsplashunsplash

Как ставить градусник

Прежде всего проследите за тем, чтобы температура в помещении была не ниже 18 и не выше 25 градусов по Цельсию. Затем хорошо встряхните термометр, чтобы ртутный столбик упал как следует.

После этого протрите кожу подмышкой, если она влажная. Это позволит предотвратить переохлаждение градусника из-за испарения пота.

Чтобы правильно разместить градусник подмышкой, поместите его кончик в самое глубокое место, а затем прижмите локоть – это необходимо для того, чтобы измерительный прибор не контактировал с воздухом. Важно: кончик градусника не должен упираться в одежду, постельное белье или торчать.

Как долго держать градусник

По мнению врачей, оптимально держать градусник от шести до 10 минут. В это время важно не менять положение тела и термометра.

Как определить температуру тела без градусника

Почему градусник показывает неверную температуру

Даже при соблюдении всех этих правил градусник может показывать ошибочную температуру. Как правило, это происходит, если человек только что вернулся с улицы, плотно поел или выпил горячий напиток или же плакал.

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