Как правильно мерить температуру ртутным градусником

Многие люди по-прежнему отдают предпочтение ртутным градусникам, считая, что их показатели вернее, чем у электронных. Однако даже если вы давно пользуетесь данным прибором, это еще не значит, что вы обращаетесь с ним правильно. Подробнее о том, как на самом деле нужно измерять температуру – в материале "Рамблера".

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Как ставить градусник

Прежде всего проследите за тем, чтобы температура в помещении была не ниже 18 и не выше 25 градусов по Цельсию. Затем хорошо встряхните термометр, чтобы ртутный столбик упал как следует.

После этого протрите кожу подмышкой, если она влажная. Это позволит предотвратить переохлаждение градусника из-за испарения пота.

Чтобы правильно разместить градусник подмышкой, поместите его кончик в самое глубокое место, а затем прижмите локоть – это необходимо для того, чтобы измерительный прибор не контактировал с воздухом. Важно: кончик градусника не должен упираться в одежду, постельное белье или торчать.

Как долго держать градусник

По мнению врачей, оптимально держать градусник от шести до 10 минут. В это время важно не менять положение тела и термометра.

Почему градусник показывает неверную температуру