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27 минут назад

Три вопроса доктору о глаукоме

Мария Кимакович
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о глаукоме. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.

Три вопроса доктору о глаукоме
Фото: pxhere.compxhere.com

Что такое глаукома

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Глаукома — это группа заболеваний, которая характеризуется постоянным или периодическим повышением глазного давления. Возникает это из-за нарушения оттока водянистой влаги из глаза с последующим развитием специфических дефектов: сужения поля зрения и атрофии самого зрительного нерва.

Глаукома классифицируется по происхождению, возрасту пациента, по уровню давления, по механизму, которое повышает давление и по степени поражения зрительного нерва.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

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Способы профилактики глаукомы

Как объяснил эксперт, основная профилактика направлена на то, чтобы скомпенсировать внутриглазное давление посредством приема лекарств, выявить глаукому на ранней стадии.

Есть определенный скрининг, который позволяет заподозрить глаукому, в том числе у детей. Он включает в себя три симптома: слезотечение, светобоязнь и блефароспазм. Любой человек старше 30-ти лет, обратившись к офтальмологу, обязательно проходит измерение внутриглазного давления. Пациентам старше 50-ти лет необходимо не реже, чем раз в год, проверять глазное давление и глазное дно. При подозрении на глаукому обследование может включать в себя дополнительные методы: определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления, проведение микроскопии, офтальмоскопии и периметрии.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Лечение глаукомы проводится посредством препаратов, которые снижают внутриглазное давление. Основная цель этого лечения состоит в сохранении здоровья пациента и его жизни путем обеспечения максимальной сохранности зрительной функции и приведения внутриглазного давления к нормальным цифрам.

Есть две большие группы: открытая и закрытая глаукома. Важно не только принимать препараты, но и не пропускать острые приступы. Это повышение внутриглазного давления, которое необходимо купировать.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

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Методы инновации

Как объясняет медик, инновационных методов лечения сейчас нет. Они как были, так и остаются основными: есть медикаментозное и хирургическое лечение.

Самое важное, что при глаукоме прогноз хороший. Адекватная терапия позволяет замедлить процесс прогрессирования болезни. Только в случае поздней постановки диагноза прогноз для зрения неблагоприятен.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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