Три вопроса доктору о глаукоме

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о глаукоме. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.
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Что такое глаукома
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Глаукома — это группа заболеваний, которая характеризуется постоянным или периодическим повышением глазного давления. Возникает это из-за нарушения оттока водянистой влаги из глаза с последующим развитием специфических дефектов: сужения поля зрения и атрофии самого зрительного нерва.
Глаукома классифицируется по происхождению, возрасту пациента, по уровню давления, по механизму, которое повышает давление и по степени поражения зрительного нерва.
Как объяснил эксперт, основная профилактика направлена на то, чтобы скомпенсировать внутриглазное давление посредством приема лекарств, выявить глаукому на ранней стадии.
Есть определенный скрининг, который позволяет заподозрить глаукому, в том числе у детей. Он включает в себя три симптома: слезотечение, светобоязнь и блефароспазм. Любой человек старше 30-ти лет, обратившись к офтальмологу, обязательно проходит измерение внутриглазного давления. Пациентам старше 50-ти лет необходимо не реже, чем раз в год, проверять глазное давление и глазное дно. При подозрении на глаукому обследование может включать в себя дополнительные методы: определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления, проведение микроскопии, офтальмоскопии и периметрии.
Лечение глаукомы проводится посредством препаратов, которые снижают внутриглазное давление. Основная цель этого лечения состоит в сохранении здоровья пациента и его жизни путем обеспечения максимальной сохранности зрительной функции и приведения внутриглазного давления к нормальным цифрам.
Есть две большие группы: открытая и закрытая глаукома. Важно не только принимать препараты, но и не пропускать острые приступы. Это повышение внутриглазного давления, которое необходимо купировать.