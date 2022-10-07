Три вопроса доктору о глаукоме

Есть определенный скрининг, который позволяет заподозрить глаукому, в том числе у детей. Он включает в себя три симптома: слезотечение, светобоязнь и блефароспазм. Любой человек старше 30-ти лет, обратившись к офтальмологу, обязательно проходит измерение внутриглазного давления. Пациентам старше 50-ти лет необходимо не реже, чем раз в год, проверять глазное давление и глазное дно. При подозрении на глаукому обследование может включать в себя дополнительные методы: определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления, проведение микроскопии, офтальмоскопии и периметрии.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"