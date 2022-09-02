Три вопроса доктору: о лимфостазе, аритмии и липидном профиле

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса: о том, как связана аритмия и сахарный диабет, что показывает анализ на липидный профиль и почему возникает лимфостаз.
Анализ на липидный профиль показывает количество в крови холестерина и триглицеридов. Эти показатели важно контролировать, так как с помощью них можно прогнозировать накопление бляшек в сосудах. Они, в свою очередь, могут привести к атеросклерозу.
В некоторых случаях на фоне высокого уровня холестерина может развиваться ишемическая болезнь сердца. Как правило, эти заболевания долго не дают о себе знать, а анализ на липидный профиль помогает предупредить заболевания.
До 45 лет анализ на липидный профиль нужно сдавать всем раз в пять лет. После этого возраста исследование нужно проходить раз в 1-2 года. Людям старше 65 лет нужно проверять липидный профиль ежегодно. Также стоит сдавать чаще анализ тем, кто курит или имеет низкую физическую активность, а также если были поставлены такие диагнозы, как: ожирение, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет.
Мерцательная аритмия характеризуется нерегулярным и частым сердцебиением. Она опасна, так как приводит к образованию тромбов, инсульту и развитию сердечной недостаточности.
Среди других симптомов пациенты также отмечают дискомфорт в грудной клетке, головокружения и утомляемость. Прежде, чем бить тревогу, нужно следить за своим пульсом. Если он колеблется в значениях от 100 до 170, при нормальных от 60 до 100, необходимо обратиться к врачу.
Вероятность мерцательной аритмии повышают сердечно-сосудистые заболевания, операции на сердце и перенесенные сердечные приступы. Мерцательную аритмию может спровоцировать и сахарный диабет в том числе.
Само по себе заболевание не опасно, но может привести к инсульту и тромбам в случае, если у человека есть другие хронические заболевания, в том числе и сахарный диабет. Опасность этого синдрома заключается еще и в том, что он часто проходит бессимптомно, поэтому больные слишком поздно узнают о том, что у них есть мерцательная аритмия.
При лимфостазе нарушается лимфообращение, поэтому появляется застой жидкости в тканях. Результатом лимфостаза может быть уплотнение кожи и появление язв и отеков.
Чаще всего заболевание возникает при сердечной недостаточности, болезнях почек и вен, в том числе и варикозе.
Лимфостаз опасен тем, что приводит к огрубению кожи и увеличению конечностей. Если запустить заболевание, есть риск того, что конечность перестанет функционировать и человек станет инвалидом. Также при тяжелом течении может возникнуть сепсис и лимфосаркома — все это угрожает жизни пациента.