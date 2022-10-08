Самомассаж при боли в пояснице: видео

Врач-реабилитолог Владимир Демченко рассказал о способе уменьшения мышечного напряжения и облегчения болей при проблемах с опорно-двигательным аппаратом с помощью массажа биологически активных точек.
Важно понимать, что эта методика должна использоваться как часть комплексного подхода в лечении проблемы. Например, при поясничных болях нужно найти зажатые точки в области спины и живота, после чего расслабить их с помощью массажа. Работать с этими зонами стоит не чаще одного раза в 3-5 дней, а общий курс массажа должен включать 5-7 процедур.
Подробнее о том, как правильно выполнять точечный самомассаж, смотрите в видео.
Ранее врач ЛФК Илья Артеменко рассказал, какие односторонние упражнения помогут улучшить координацию и работу опорно-двигательного аппарата.