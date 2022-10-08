Самомассаж при боли в пояснице: видео

Важно понимать, что эта методика должна использоваться как часть комплексного подхода в лечении проблемы. Например, при поясничных болях нужно найти зажатые точки в области спины и живота, после чего расслабить их с помощью массажа. Работать с этими зонами стоит не чаще одного раза в 3-5 дней, а общий курс массажа должен включать 5-7 процедур.