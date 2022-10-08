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1 час назад

Самомассаж при боли в пояснице: видео

Стелла Шмель

Врач-реабилитолог Владимир Демченко рассказал о способе уменьшения мышечного напряжения и облегчения болей при проблемах с опорно-двигательным аппаратом с помощью массажа биологически активных точек.

Важно понимать, что эта методика должна использоваться как часть комплексного подхода в лечении проблемы. Например, при поясничных болях нужно найти зажатые точки в области спины и живота, после чего расслабить их с помощью массажа. Работать с этими зонами стоит не чаще одного раза в 3-5 дней, а общий курс массажа должен включать 5-7 процедур.

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Подробнее о том, как правильно выполнять точечный самомассаж, смотрите в видео.

Ранее врач ЛФК Илья Артеменко рассказал, какие односторонние упражнения помогут улучшить координацию и работу опорно-двигательного аппарата.

Владимир Демченко,
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