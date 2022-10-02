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32 минуты назад

Упражнения для развития общей физической подготовки: видео

Стелла Шмель

Уровень общей физической подготовки (ОФП) является важной частью жизни современного человека. Если у человека достаточно высокий уровень ОФП, то он чувствует себя лучше, реже сталкиваясь с проблемами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Врач ЛФК Илья Артеменко показал комплекс односторонних упражнений, которые помогут улучшить физическую подготовку. Дать максимальную нагрузку на мышцы при выполнении односторонних упражнений не получится. Однако они максимально требовательны к технике выполнения, и их стоит добавить в обычные тренировки, чтобы улучшить координацию и работу опорно-двигательного аппарата.

Подробнее о тренировке смотрите в видео.

Здоровье тела можно поддерживать не только силовыми упражнениями. Например, этот комплекс упражнений из релакс-йоги поможет расслабить тело и разум.

ЗОЖ,Видео,
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