Уровень общей физической подготовки (ОФП) является важной частью жизни современного человека. Если у человека достаточно высокий уровень ОФП, то он чувствует себя лучше, реже сталкиваясь с проблемами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Врач ЛФК Илья Артеменко показал комплекс односторонних упражнений, которые помогут улучшить физическую подготовку. Дать максимальную нагрузку на мышцы при выполнении односторонних упражнений не получится. Однако они максимально требовательны к технике выполнения, и их стоит добавить в обычные тренировки, чтобы улучшить координацию и работу опорно-двигательного аппарата.

Подробнее о тренировке смотрите в видео.