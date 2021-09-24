Ученые выяснили, как головная боль влияет на сон

Люди с мигренями страдают от проблем со сном, выяснили ученые из Великобритании. По мнению специалистов, взрослые и дети с головной болью проводят в фазе быстрого сна меньше времени, чем их здоровые сверстники. Об этом сообщает издание Neurology.

Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные 32 исследований, в которых изучалось состояние здоровья более чем десяти тысяч человек. Участникам предлагали заполнить специальный опросник для определения качества сна (PSQI).

Люди отвечали на вопросы о продолжительности сна, времени засыпания, ночных пробуждениях и качестве сна, отдельной графой шли вопросы об у употреблении снотворных. Больший балл по PSQI соответствовал худшему качеству сна.

В некоторых исследованиях также проводилась полисомнография — во время сна у людей выявлялся уровень кислорода в крови, делались электроэнцефалограмма, электрокардиограмма и электроокулограмма.

Выяснилось, что у тех взрослых людей с мигренью балл в опроснике был выше, чем у людей без них. У людей с хроническими мигренями разница была значительно больше.

Дети с мигренями чаще просыпались во время сна и быстрее засыпали. На последний факт, по мнению исследователей, может влиять бессонница. Однако пока анализ все еще не доказывает причинно-следственной связи качества сна и наличия мигрени.