Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Ученые выяснили, как головная боль влияет на сон

Даша Краснова
2 часа назад

Люди с мигренями страдают от проблем со сном, выяснили ученые из Великобритании. По мнению специалистов, взрослые и дети с головной болью проводят в фазе быстрого сна меньше времени, чем их здоровые сверстники. Об этом сообщает издание Neurology.

Ученые выяснили, как головная боль влияет на сон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные 32 исследований, в которых изучалось состояние здоровья более чем десяти тысяч человек. Участникам предлагали заполнить специальный опросник для определения качества сна (PSQI).

Люди отвечали на вопросы о продолжительности сна, времени засыпания, ночных пробуждениях и качестве сна, отдельной графой шли вопросы об у употреблении снотворных. Больший балл по PSQI соответствовал худшему качеству сна.

В некоторых исследованиях также проводилась полисомнография — во время сна у людей выявлялся уровень кислорода в крови, делались электроэнцефалограмма, электрокардиограмма и электроокулограмма.

Выяснилось, что у тех взрослых людей с мигренью балл в опроснике был выше, чем у людей без них. У людей с хроническими мигренями разница была значительно больше.

Дети с мигренями чаще просыпались во время сна и быстрее засыпали. На последний факт, по мнению исследователей, может влиять бессонница. Однако пока анализ все еще не доказывает причинно-следственной связи качества сна и наличия мигрени.

Ранее мы рассказывали, что головная боль также может быть симптомом дефицита витаминов. Подробнее об этом читайте здесь. А бессонница, оказывается, может передаваться по наследству и приводить к летальному исходу.

Болезни и лекарства,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители