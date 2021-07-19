Просто перестали спать: что такое фатальная семейная бессонница

Фатальная семейная бессонница – это редкое заболевание, которое приводит пациента к смерти. Его вызывает белковая частица, которая перестраивает протеины мозга. "Рамблер" узнал о болезни подробнее.

Впервые о заболевании стало известно в конце прошлого века. Однако случаи наследственных бессонниц были описаны и ранее. Например, итальянский врач Игнацио Ройтер наблюдал заболевание у родственников своей жены. В 80-х годах от недуга скончались две ее племянницы, а позже к нему обратился дядя рассказал о схожей проблеме.

"Семейной" бессонницу прозвали именно по причине наследования заболевания по аутосомно-доминантному типу. Если у родителя проявлялась болезнь, то с вероятностью 50% у детей бессонница возникала в возрасте от 30 лет.

Инсомния была результатом генетического сбоя. В какой-то момент белок мозга мутировал и приобретал свойства приона. Это вело к накоплению токсичных белков в таламусе. Постепенно нейроыны погибали, орган переставал функционировать нормально.

Сначала человек начинал сильнее потеть, появлялась бледность кожи и расширялись зрачки. Далее количество сна сокращалось до четырех часов в сутки. На фоне недосыпа и страхов за свое здоровье, возникали панические атаки.