Какие симптомы указывают на дефицит витамина D

Дефицит витамина D часто встречается у жителей средней полосы России, Сибири и северных городов. Читайте ниже о симптомах, которые сопровождают данное состояние.
Витамины группы D, а именно D3, синтезируются в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Много случаем дефицита регистрируют в странах, где мало солнечных дней в году (Россия, Финляндия, Великобритания).
Витамин D также поступает в организм с пищей (D2 и D3). Более чем у половины населения стран, где не хватает продовольствия (Индия и Пакистан) также наблюдаются симптомы дефицита, хотя уровень солнечного освещения там достаточный. По разным оценкам, дефицит витамина D затрагивает до миллиарда человек.
Ранние симптомы дефицита
Нехватка витамина D встречается часто, однако первичные симптомы можно объяснить другими болезнями — от коронавируса до депрессии.
- Слабость
- Бессонница
- Трудно проснуться, встать с кровати утром
- Потеря аппетита
- Запоры или диарея
- Боли в суставах
- Головные и мышечные боли
- Снижение веса
Поздние симптомы дефицита
- Тошнота
- Лихорадка
- Повышение артериального давления
- Судороги
- Замедление пульса
- Затруднение дыхания
- Остеопороз, снижение плотности костей
- Деминерализация костей
- Крошение зубов
- Жжение во рту и в горле
- Ухудшение зрения
Без должного лечения дефицит развивается в серьезное заболевание. Нехватка витамина D приводит к развитию рахита у детей, у взрослых — проблемам с костями и зубами, развитию сахарного диабета и инфекционных заболеваний.
Как предотвратить дефицит
- Сдать анализы на уровень витамина D. Не принимайте добавки без соответствующих результатов и предписания врача. Переизбыток витамина также может нанести вред организму.
- Больше времени проводить на улице, особенно в солнечную погоду. Используйте солнцезащитный крем, дабы не обгореть.
- Есть продукты, богатые витамином D. А именно — сыр, печень, говядина, яйца, молоко, семга.