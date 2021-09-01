Какие симптомы указывают на дефицит витамина D

Дефицит витамина D часто встречается у жителей средней полосы России, Сибири и северных городов. Читайте ниже о симптомах, которые сопровождают данное состояние.

Витамины группы D, а именно D3, синтезируются в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Много случаем дефицита регистрируют в странах, где мало солнечных дней в году (Россия, Финляндия, Великобритания).

Витамин D также поступает в организм с пищей (D2 и D3). Более чем у половины населения стран, где не хватает продовольствия (Индия и Пакистан) также наблюдаются симптомы дефицита, хотя уровень солнечного освещения там достаточный. По разным оценкам, дефицит витамина D затрагивает до миллиарда человек.

Ранние симптомы дефицита

Слабость

Бессонница

Трудно проснуться, встать с кровати утром

Потеря аппетита

Запоры или диарея

Боли в суставах

Головные и мышечные боли

Снижение веса Нехватка витамина D встречается часто, однако первичные симптомы можно объяснить другими болезнями — от коронавируса до депрессии.

Поздние симптомы дефицита

Тошнота

Лихорадка

Повышение артериального давления

Судороги

Замедление пульса

Затруднение дыхания

Остеопороз, снижение плотности костей

Деминерализация костей

Крошение зубов

Жжение во рту и в горле

Ухудшение зрения

Без должного лечения дефицит развивается в серьезное заболевание. Нехватка витамина D приводит к развитию рахита у детей, у взрослых — проблемам с костями и зубами, развитию сахарного диабета и инфекционных заболеваний.

Как предотвратить дефицит