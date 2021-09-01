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Крошатся зубы и болит голова: какие симптомы указывают на дефицит витамина D

Дарья Амосова
1 час назад

Дефицит витамина D часто встречается у жителей средней полосы России, Сибири и северных городов. Читайте ниже о симптомах, которые сопровождают данное состояние.

Какие симптомы указывают на дефицит витамина D
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Витамины группы D, а именно D3, синтезируются в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Много случаем дефицита регистрируют в странах, где мало солнечных дней в году (Россия, Финляндия, Великобритания).

Витамин D также поступает в организм с пищей (D2 и D3). Более чем у половины населения стран, где не хватает продовольствия (Индия и Пакистан) также наблюдаются симптомы дефицита, хотя уровень солнечного освещения там достаточный. По разным оценкам, дефицит витамина D затрагивает до миллиарда человек.

Ранние симптомы дефицита

Нехватка витамина D встречается часто, однако первичные симптомы можно объяснить другими болезнями — от коронавируса до депрессии.
  • Слабость
  • Бессонница
  • Трудно проснуться, встать с кровати утром
  • Потеря аппетита
  • Запоры или диарея
  • Боли в суставах
  • Головные и мышечные боли
  • Снижение веса

Поздние симптомы дефицита

  • Тошнота
  • Лихорадка
  • Повышение артериального давления
  • Судороги
  • Замедление пульса
  • Затруднение дыхания
  • Остеопороз, снижение плотности костей
  • Деминерализация костей
  • Крошение зубов
  • Жжение во рту и в горле
  • Ухудшение зрения

Без должного лечения дефицит развивается в серьезное заболевание. Нехватка витамина D приводит к развитию рахита у детей, у взрослых — проблемам с костями и зубами, развитию сахарного диабета и инфекционных заболеваний.

Как предотвратить дефицит

  • Сдать анализы на уровень витамина D. Не принимайте добавки без соответствующих результатов и предписания врача. Переизбыток витамина также может нанести вред организму.
  • Больше времени проводить на улице, особенно в солнечную погоду. Используйте солнцезащитный крем, дабы не обгореть.
  • Есть продукты, богатые витамином D. А именно — сыр, печень, говядина, яйца, молоко, семга.
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