Почему вредно спать до обеда даже в выходные

Многие из нас так устают за неделю, что ждут выходных с единственным желанием — выспаться. Спать без будильников — хоть до обеда. Мы все устаем и все нуждаемся в отдыхе. Но почему спать до обеда — желание из категории вредных?

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Разбираемся вместе с терапевтом Ириной Славиной.

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Почему важен сон

Сон — очень важная часть жизни. Ведь организму необходимо время на восстановление сил. А мозгу нужно время на «переваривание» информации, полученной за день. И для того, чтобы все у нас нормально функционировало, нужно спать не менее 7-8 часов в сутки.

А теперь признайтесь себе честно, сколько часов в сутки каждый день вы спите? Наверняка, вы приходите с работы, переделываете какие-то домашние дела, если есть дети — укладываете их. И лишь после всего находите время «на себя». Часто это время оказывается уже за полночь. А завтра снова рано вставать. То есть вы не спите нужное вашему организму количество часов. Отсюда и возникает желание поспать до обеда в выходные. Желание, таящее в себе много опасностей.

Чем опасен сон до обеда

проблемы с сердечно-сосудистой системой;

трудности с позвоночником и костной системой;

ослабевание когнитивных способностей;

нарушение обмена веществ. Вред сна до обеда заключается в том, что такое нарушение режима серьезно отражается на функционировании всего организма. Не успев «доспать» в будни и решив это сделать «с плюсом» в выходные дни, вы легко можете «наградить» себя следующим:

Вот самые распространенные проблемы, к которым приводит сбитый режим сна.

Лишний вес

Чрезмерно длительный сон негативно отражается на метаболизме, что в итоге приводит к ненавистным жировым отложениям.

Диабет

Наш режим сна и бодрствования связан с уровнем сахара в крови. Частые недосыпы или, наоборот, чересчур длительный сон нередко приводят к состоянию преддиабета, а после — к диабету.

Память

Сон помогает освободить мозг от токсичных веществ и укрепить связь между нейронами. Если сон человека на регулярной основе оказывается меньше или больше положенных 7-8 часов в сутки, это негативно сказывается на способности человек воспринимать и запоминать информацию.

Инсульт и ишемия

Вы, возможно, удивитесь, но риск ранней смерти из-за инсульта или ишемической болезни сердца выше у тех людей, которые длительное время пренебрегают соблюдением нормального режима сна и часто «досыпают» по выходным.

Болезнь Альцгеймера и деменция

Нарушение режима сна и бодрствования может спровоцировать раннее старение мозга. А это уже «прямая дорожка» к очень сложным и опасным заболеваниям – болезни Альцгеймера и деменции (слабоумию).

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Депрессия

В случае с этим расстройством психики вообще замкнутый круг. Дело в том, что люди, оказавшиеся в состоянии депрессии, часто хотят спать. Эдакая защитная реакция – «сбежать от проблем». Но именно долгий сон без режима и усугубляет состояние человека, вгоняя его в еще более депрессивное состояние.

Как наладить режим сна

Достаточно придерживаться довольно простых правил.

Стараться в будни ложиться спать до наступления полуночи. При этом важно ложиться всегда в одно и то же время.

Не зашторивать плотно окна. Солнечный свет помогает быстрее и легче пробуждаться.

Не уходить на дневной сон после 16:00 и не пить кофе во второй половине дня.

Заниматься спортом — он отлично способствует здоровому сну.

Позаботиться о сбалансированном питании. Если вы – любитель поспать долго, то вам стоит включить в рацион теобромин (чай, шоколад), лауриновую кислоту (кокосовое молоко), холин (арахис, яйца, курица, говядина).

И помните, давно доказано, что попытка «догнать» свой сон по выходным не работает вам в плюс. Только в минус. Поэтому гораздо полезнее пересмотреть свои привычки и нормализовать режим сна.