Почему вредно спать до обеда даже в выходные
Многие из нас так устают за неделю, что ждут выходных с единственным желанием — выспаться. Спать без будильников — хоть до обеда. Мы все устаем и все нуждаемся в отдыхе. Но почему спать до обеда — желание из категории вредных?
Разбираемся вместе с терапевтом Ириной Славиной.
Почему важен сон
Сон — очень важная часть жизни. Ведь организму необходимо время на восстановление сил. А мозгу нужно время на «переваривание» информации, полученной за день. И для того, чтобы все у нас нормально функционировало, нужно спать не менее 7-8 часов в сутки.
А теперь признайтесь себе честно, сколько часов в сутки каждый день вы спите? Наверняка, вы приходите с работы, переделываете какие-то домашние дела, если есть дети — укладываете их. И лишь после всего находите время «на себя». Часто это время оказывается уже за полночь. А завтра снова рано вставать. То есть вы не спите нужное вашему организму количество часов. Отсюда и возникает желание поспать до обеда в выходные. Желание, таящее в себе много опасностей.
Чем опасен сон до обеда
- проблемы с сердечно-сосудистой системой;
- трудности с позвоночником и костной системой;
- ослабевание когнитивных способностей;
- нарушение обмена веществ.
Вот самые распространенные проблемы, к которым приводит сбитый режим сна.
Лишний вес
Чрезмерно длительный сон негативно отражается на метаболизме, что в итоге приводит к ненавистным жировым отложениям.
Диабет
Наш режим сна и бодрствования связан с уровнем сахара в крови. Частые недосыпы или, наоборот, чересчур длительный сон нередко приводят к состоянию преддиабета, а после — к диабету.
Память
Сон помогает освободить мозг от токсичных веществ и укрепить связь между нейронами. Если сон человека на регулярной основе оказывается меньше или больше положенных 7-8 часов в сутки, это негативно сказывается на способности человек воспринимать и запоминать информацию.
Инсульт и ишемия
Вы, возможно, удивитесь, но риск ранней смерти из-за инсульта или ишемической болезни сердца выше у тех людей, которые длительное время пренебрегают соблюдением нормального режима сна и часто «досыпают» по выходным.
Болезнь Альцгеймера и деменция
Нарушение режима сна и бодрствования может спровоцировать раннее старение мозга. А это уже «прямая дорожка» к очень сложным и опасным заболеваниям – болезни Альцгеймера и деменции (слабоумию).
Депрессия
В случае с этим расстройством психики вообще замкнутый круг. Дело в том, что люди, оказавшиеся в состоянии депрессии, часто хотят спать. Эдакая защитная реакция – «сбежать от проблем». Но именно долгий сон без режима и усугубляет состояние человека, вгоняя его в еще более депрессивное состояние.
Как наладить режим сна
Достаточно придерживаться довольно простых правил.
- Стараться в будни ложиться спать до наступления полуночи. При этом важно ложиться всегда в одно и то же время.
- Не зашторивать плотно окна. Солнечный свет помогает быстрее и легче пробуждаться.
- Не уходить на дневной сон после 16:00 и не пить кофе во второй половине дня.
- Заниматься спортом — он отлично способствует здоровому сну.
- Позаботиться о сбалансированном питании. Если вы – любитель поспать долго, то вам стоит включить в рацион теобромин (чай, шоколад), лауриновую кислоту (кокосовое молоко), холин (арахис, яйца, курица, говядина).
И помните, давно доказано, что попытка «догнать» свой сон по выходным не работает вам в плюс. Только в минус. Поэтому гораздо полезнее пересмотреть свои привычки и нормализовать режим сна.
Ранее «Рамблер» рассказывал, правда ли прием магния вечером улучшает сон.