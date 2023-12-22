Правда ли, что прием магния вечером улучшает сон

Если у вас проблемы со сном, то вы, скорее всего, уже перепробовали множество способов улучшения его качества. Наверняка вы слышали и о магнии, приём которого помогает лучше спать. Но так ли это на самом деле?

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По данным Фонда сна, для того чтобы заснуть, человеку достаточно 15 20 минут. Но существует также большое количество причин, по которым сделать это может быть сложно. В том числе приём лекарств, состояние здоровья, режим сна. При выборе снотворного обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Но помогает вообще ли приём магния улучшить ночной сон?

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Магний играет важную роль в поддержании общего состояния здоровья человека. Добавки с этим веществом могут уменьшить чувство стресса и беспокойства, успокоить нервную систему. Некоторые исследования продемонстрировали положительное влияние на качество сна приёма магния перед сном. Однако всё же нужно провести дополнительные исследования на эту тему.

Если вы думаете о том, чтобы начать принимать магний, попробуйте приготовить с магниевым порошком коктейль. Среди других вариантов — приём таблеток, употребление жевательных конфет с магнием. Треонат магния и бисглицинат магния дали многообещающие результаты в поддержании когнитивного здоровья и в улучшении сна.