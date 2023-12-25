Как не чувствовать себя разбитым после дневного сна

Последнее время врачи все чаще говорят нам о пользе дневного сна. Считается, что такая практика оказывает благотворное влияние на память, эмоциональный фон и состояние организма в целом.

Однако для многих дневной сон неизменно ассоциируется с разбитым состоянием после. К счастью, существует несколько лайфхаков, которые позволяют спать днем и при этом получать энергию, а не терять ее.

Подробнее об этих лайфхаках читайте в материале "Рамблера".

Не спите дольше получаса

Оптимальным временем для короткого дневного сна является 20-30 минут. Если спать дольше, то это помешает крепко заснуть ночью, из-за чего наутро вы почувствуете разбитость и усталость.

Согласно исследованию НАСА, идеальная продолжительность дневного сна для повышения когнитивных функций – 26 минут. По данным ученых, такой сон повышает производительность на 34%.

Не спите после 14 часов

По словам доктора медицинских наук и сомнолога Джеффа Роджерса лучше всего спать днем в промежуток между 13 и 14 часами. Если попробовать уснуть раньше, то организм еще будет не готов ко сну. А если сделать перерыв на сон после 14 часов, то у тех людей, которые привыкли засыпать около полуночи, могут возникнуть проблемы со сном ночью.

Выпейте кофе перед дневным сном

Звучит парадоксально, но этот прием действительно работает. Он даже получил свое название – "кофейная дремота". Дело в том, что кофеину требуется примерно полчаса, чтобы попасть в кровоток. Следовательно, если вы выпьете кофе сразу же перед дневным сном, а затем уснете на полчаса, то ваше пробуждение будет максимально бодрым – вы зарядитесь и от отдыха, и от напитка.

Подготовьте пространство для сна