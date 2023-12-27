По ее словам, основное правило – малое количество соли в блюдах. Чем больше соли, тем больше жидкости она будет задерживать в организме, что, в свою очередь, спровоцирует повышение артериального давления. Врач отметила, что для того, чтобы сделать блюдо более соленым, можно использовать небольшое количество уксуса, лимонного сока, чеснока или морской капусты.