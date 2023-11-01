Гипертоникам посоветовали полностью отказаться от кофе

Кофе — любимый напиток многих россиян. В год среднестатистический житель России потребляет 60 литров кофе. Но этот напиток может быть опасным для некоторых, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Евгений Белоусов.

© Freepik

Белоусов советует полностью исключить кофе из своего рациона людям, страдающим гипертонией или нарушением сердечного ритма.

"Исключение напитка из меню или, по крайней мере, ограничение его употребления поможет тем, кто склонен к нервному перевозбуждению и бессоннице", — отмечает доктор.

Кофе также вредит пациентам с мочекаменной болезнью — конечным продуктом метаболизма кофеина становится мочевая кислота, избыток которой образует камни в почках. Поэтому важно контролировать его потребление, чтобы избежать обострений заболевания.

Другой способ пить кофе и не беспокоиться о последствиях — покупать декофеинизированный кофе или перейти на чай. Декофеинизированный кофе содержит все те же полезные вещества и антиоксиданты, что и обычный кофе.

Если противопоказаний у к кофе у пациента нет, то никакого вреда от его употребления не последует.