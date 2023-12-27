Как выявить у человека алкоголизм во время новогодних праздников
Издание The Mirror опубликовало список признаков, по которым можно выявить у человека алкоголизм во время новогодних праздников.
К этим признакам относятся:
- частое состояние алкогольного опьянения и постоянно ощутимый запах алкоголя;
- стремление прятать алкоголь в странных местах, например, в машине, в кустах или в гараже;
- употребление алкогольных напитков в перерывах между работой или рабочими встречами;
- потеря контроля над количеством употребляемого алкоголя;
- тревожность и раздражительность в трезвом состоянии;
- употребление алкоголя в утренние или обеденные часы;
- оправдание приема алкоголя домашними заботами, сложной работой или утомлением после проведения времени с детьми;
- избегание мероприятий или встреч, где алкоголь будет отсутствовать;
- невозможность вспомнить события или действия, которые происходили в то время, когда человек был под воздействием алкоголя.
В Национальной службе здравоохранения Великобритании также отметили, что зачастую основной причиной несчастных случаев в новогодние праздники является злоупотребление алкоголем.
Ранее "Рамблер" рассказывал о последствиях приема алкоголя в праздничные дни.
Рамблер: главные новости