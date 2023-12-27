Директор Национального научного центра наркологии, профессор Татьяна Клименко в беседе и "Известиями" напомнила о том, что безопасной дозы алкоголя не существует, даже когда речь идет о новогодней ночи.

По словам специалиста, даже самое минимальное количество алкоголя не может не оказать негативного влияния на организм, так как с током крови это вещество разносится по всем внутренним органам, в том числе и жизненно важным.

Помимо прочего, врач подчеркнула и психологические аспекты: частое употребление алкоголя может сказаться на отношениях человека с близкими.

«Некоторые люди имеют патологические формы реагирования и даже после небольшой дозы алкоголя становятся агрессивными, легко возбудимыми для конфликтов. Рано или поздно может случиться беда, где пострадают близкие и сам человек», — объяснила профессор.