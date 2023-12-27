«Черный чай, чай с молоком или без него, полезен для здоровья кишечника в целом. Чашка чая может помочь при вздутии живота из-за содержания флавоноидов. Эти вещества могут уменьшить воспаление в кишечнике, помогая тем самым в борьбе со вздутием живота», — объяснила она.