Какой напиток снимает тяжесть в желудке после новогоднего застолья, рассказали эксперты
Многим знакомо чувство тяжести в желудке после плотного приема пищи, что уж говорить о состоянии пищеварительной системы после новогодней ночи и праздничных каникул, когда столы буквально ломятся от не самых здоровых салатов и закусок.
Врач-диетолог Памела Мейсон рассказала изданию The Mirror, какой напиток поможет избавиться от неприятного ощущения тяжести и вздутия в животе. Таким напитком, согласно утверждениям эксперта, является чай.
«Черный чай, чай с молоком или без него, полезен для здоровья кишечника в целом. Чашка чая может помочь при вздутии живота из-за содержания флавоноидов. Эти вещества могут уменьшить воспаление в кишечнике, помогая тем самым в борьбе со вздутием живота», — объяснила она.
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