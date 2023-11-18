Какой напиток делает серебро эффективным в борьбе с микробами

Специалисты из Польской академии наук провели исследование, в результате которого выяснили, что комбинация чая и наночастиц серебра обладает высокой эффективностью в борьбе с бактериями, грибками и другими патогенами.

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Это открытие имеет большое значение в поиске альтернативных методов лечения инфекций, не требующих применения антибиотиков.

Исследователи решили обратить внимание на свойства чая и серебра, известные своей способностью уничтожать бактерии. В ходе работы были использованы три сорта чая: черный, зеленый и китайский пуэр.

Ученые выполнили синтез наночастиц серебра с добавлением чая и применили их к грамотрицательным и грамположительным бактериальным штаммам, таким как кишечная палочка и энтерококк.

После проведения серии экспериментов было установлено, что комбинация экстракта чая и наночастиц серебра обладает выраженным антибактериальным эффектом. В результате тестирования было обнаружено снижение числа бактериальных клеток на 25% для энтерококка и до 90% для кишечной палочки.

Кроме того, ученые выяснили, что насыщенные чаем наночастицы серебра также обладают противогрибковыми свойствами. В ходе эксперимента было установлено снижение числа жизнеспособных клеток грибка, вызывающего кандидоз на 80%, и на 90% для грибка, вызывающего криптококкоз.