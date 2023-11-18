Ученые выяснили, какой напиток делает серебро эффективным в борьбе с микробами
Специалисты из Польской академии наук провели исследование, в результате которого выяснили, что комбинация чая и наночастиц серебра обладает высокой эффективностью в борьбе с бактериями, грибками и другими патогенами.
Это открытие имеет большое значение в поиске альтернативных методов лечения инфекций, не требующих применения антибиотиков.
Исследователи решили обратить внимание на свойства чая и серебра, известные своей способностью уничтожать бактерии. В ходе работы были использованы три сорта чая: черный, зеленый и китайский пуэр.
Ученые выполнили синтез наночастиц серебра с добавлением чая и применили их к грамотрицательным и грамположительным бактериальным штаммам, таким как кишечная палочка и энтерококк.
После проведения серии экспериментов было установлено, что комбинация экстракта чая и наночастиц серебра обладает выраженным антибактериальным эффектом. В результате тестирования было обнаружено снижение числа бактериальных клеток на 25% для энтерококка и до 90% для кишечной палочки.
Кроме того, ученые выяснили, что насыщенные чаем наночастицы серебра также обладают противогрибковыми свойствами. В ходе эксперимента было установлено снижение числа жизнеспособных клеток грибка, вызывающего кандидоз на 80%, и на 90% для грибка, вызывающего криптококкоз.
«Мы установили, что наночастицы серебра, синтезированные с экстрактами чая, обладают более высокими антибактериальными свойствами, чем наночастицы серебра сами по себе. Поэтому можно использовать более низкие дозировки (0,1 мг/мл ). Мы подтвердили, что в некоторых случаях синергетический эффект чайных экстрактов и Наночастицы серебра позволили добиться более высокой эффективности, чем антибиотики (ампициллин), при тестировании в тех же концентрациях (0,1 мг/мл) и после относительно короткого времени воздействия — три часа», — отметил соавтор исследования Матеуш Вдовяк.
Ранее "Рамблер" писал об опасности "синдрома чая с бутербродом".