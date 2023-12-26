Нутрициолог назвала опасный для сердца и печени напиток

Новогодние застолья традиционно проходят с обилием напитков. Однако не все они одинаково безопасны для здоровья человека. А в некоторых случаях определенные позиции в праздничном меню несут угрозу состоянию конкретных органов.

© Unsplash.com

О том, какие напитки представляют опасность для здоровья человека, «Спорт-Экспрессу» рассказала нутрициолог Лидия Квашнина.

Эксперт считает, что газированные напитки, сочетаясь со спиртным, худшим образом влияют на функционирование сердца и печени. Причина такому эффекта кроется в том, что такая смесь оказывает возбуждающее действие на сердечно-сосудистую систему.

В свою очередь печень работает в двойном объеме, вынужденная обрабатывать не только спирт, но и сахар. В будущем это может привести к жировому гепатозу. А из-за того, что сладкие напитки делают алкоголь калорийнее, частое употребление тех же коктейлей повышает риски возникновения ожирения. Оно является одной из причин болезней сердца.