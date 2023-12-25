Врач перечислила пользу от мандаринов

Мандарины считаются одним из главных десертов новогоднего стола. Но кто бы мог подумать, что помимо отличных вкусовых качеств, они имеют массу полезных свойств.

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О пользе мандаринов «Известиям» рассказала Ольга Швабская, научный сотрудник лаборатории эпидемиологии питания НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России.

Мандарины могут похвастаться высоким уровнем содержания каротиноидов: бетта-криптоксантина, лютеина и зеаксантина. Первый оказывает противоопухолевое воздействие и замедляет процесс старения. Второй и третий оберегают фоторецепторы сетчатки глаза.

«И это не говоря о полезных компонентах — эфирных маслах, фитонцидах, альдегидах, спиртах, содержащихся в кожуре, пленках и альбедо (белой рыхлой части кожуры мандарина)», — добавила эксперт.

Врач отметила, что аккуратнее с мандаринами следует быть людям с заболеванием ЖКТ, нарушением углеводного обмена, аллергиями и сахарным диабетом. Также важно помнить, что цитрусовые могут влиять на эффект некоторых препаратов.