Врач перечислила пользу от мандаринов

Врач Швабская перечислила пользу от мандаринов
Мандарины считаются одним из главных десертов новогоднего стола. Но кто бы мог подумать, что помимо отличных вкусовых качеств, они имеют массу полезных свойств.
О пользе мандаринов «Известиям» рассказала Ольга Швабская, научный сотрудник лаборатории эпидемиологии питания НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России.
Мандарины могут похвастаться высоким уровнем содержания каротиноидов: бетта-криптоксантина, лютеина и зеаксантина. Первый оказывает противоопухолевое воздействие и замедляет процесс старения. Второй и третий оберегают фоторецепторы сетчатки глаза.
«И это не говоря о полезных компонентах — эфирных маслах, фитонцидах, альдегидах, спиртах, содержащихся в кожуре, пленках и альбедо (белой рыхлой части кожуры мандарина)», — добавила эксперт.
Врач отметила, что аккуратнее с мандаринами следует быть людям с заболеванием ЖКТ, нарушением углеводного обмена, аллергиями и сахарным диабетом. Также важно помнить, что цитрусовые могут влиять на эффект некоторых препаратов.
Ранее «Рамблер» писал о том, как правильно хранить мандарины.