Праздничный стол не обязательно должен ассоциироваться с большим количеством калорий и тяжестью в желудке. Какие полезные блюда можно приготовить на Новый год, изданию Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Во-первых, майонез можно заменить сметаной. Что касается оливье, то в него лучше добавить больше горошка и меньше картофеля, а вместо колбасы использовать куриную грудку.

"А в селёдку под шубой картошка не нужна. Морковь, свёкла, яблоко, малосолёная сельдь, нежирная сметана — получается даже вкуснее".

В качестве основного блюда врач посоветовала подать запеченную рыбу с овощами или приготовленную на гриле нежирную курицу. А отличным десертом могут стать легкие сорбеты из клюквы, бананов, клубники или цитрусовых.