Сомнолог рассказал, вредно ли отсыпаться в выходные

Сомнолог Бузунов рассказал, вредно ли отсыпаться в выходные
Не всегда есть возможность проспать желаемое количество часов в будние дни, в связи с чем некоторые предпочитают наверстывать упущенное в выходные. Как подобная привычка сказывается на организме, "Аргументам и Фактам" рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.
Как объяснил специалист, спать в выходные дольше обычного не вредно, однако важно, чтобы количество часов, отведенных на просмотр сновидений, не сильно отличалось от нормы буднего дня. Максимально допустимая разница составляет два часа, обратил внимание сомнолог.
"Такую разницу организм может нормально перенести, и это может быть полезно. Если спать больше, то, как ни странно, практически те же самые риски, что и при недосыпе, начинают возрастать", – приводятся слова Бузунова.
Например, речь идет о риске развития метаболических нарушений, ожирения, диабета, гипертонии и других серьезных заболеваний.
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